Presidente da Federação Espanhola é preso em ação anticorrupção

A Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil prendeu, nesta terça-feira, o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Ángel María Villar, e seu filho Gorka, durante uma operação anticorrupção ordenada pela Audiência Nacional.

No total, segundo as fontes, estão previstas dez detenções, como as do vice-presidente da Federação e presidente da Federação de Tenerife, Juan Padrón, além do secretário da entidade regional.

Os crimes pelos que foram detidos são administração desleal, apropriação indébita, corrupção privada e falsificação, todo isso em relação com a organização de jogos internacionais.

A suspeita é que os investigados podem ter se beneficiado através de várias empresas em prejuízo da Federação Espanhola de Futebol da organização dessas partidas. Amistosos da seleção espanhola teriam rendido compensações financeiras ao filho de Villar, um advogado especialista em direito esportivo.

A operação Soule, é comandada pelo juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, em coordenação com as promotoras anticorrupção Inmaculada Violán e Esther González e está sob segredo de justiça.

(Com agência EFE)