Prefeito russo pede a cidadãos para não baterem em turistas

O prefeito de Kaliningrado, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, pediu nesta quarta-feira para os habitantes deixarem a cidade durante o Mundial e não baterem nos torcedores estrangeiros. “A população deve ser hospitaleira, amigável e não bater em ninguém”, declarou Alexander Yaroshuk à emissora Komsomolskaya Pravda. “Se falarem inglês, ajudem os turistas, ofereçam conselhos e conversem com eles”, acrescentou o prefeito da cidade de quase 450.000 habitantes, à beira do Mar Báltico, a cerca de 1.250 km de distância de Moscou..

A Copa do Mundo será entre 14 de junho e 15 de julho, e o prefeito recomentou que os habitantes deixem a cidade “para descansar no campo” durante esse período. “A cidade vai estar cheia e os deslocamentos serão difíceis. Praticamente proibidos, salvo para os ônibus que transportem os torcedores. Teremos entre 70.000 e 100.000 turistas em nossa cidade”

Quatro jogos estão programados para Kaliningrado, que está construindo um estádio para 35.000 pessoas.

(com AFP)