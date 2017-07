Pratto desabafa após novo tropeço: ‘Não há mais desculpas’

O atacante Lucas Pratto perdeu a paciência após mais um tropeço do São Paulo, o empate por 2 a 2 diante do Atlético Goianiense, no Morumbi, nesta quinta-feira, pela 13ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o São Paulo em 17º lugar, na zona de rebaixamento pela terceira rodada seguida. Segundo Pratto, os jogadores precisam assumir suas responsabilidades.

“Não tem mais explicação. Troca o treinador, ele fala o que temos de fazer em campo, a gente faz um esforço grande para marcar os gols e, dois minutos depois, toma os gols. Como falei na semana passada, não é questão de quem está no comando, não é questão da bagunça de quem vai e quem vem, não é questão do calendário. Sempre encontramos desculpas nos outros e não em nós.”, afirmou o capitão tricolor.

Pratto marcou o primeiro gol do São Paulo, encerrando um jejum de sete partidas em branco. O time não vence há oito partidas e, segundo o argentino, não pode deixar escapar pontos na próxima partida, diante da Chapecoense. “Confio na capacidade dos jogadores. Mas temos de tentar não cometer mais erros. Algumas coisas atrapalham: a insegurança, a desconfiança. Agora vamos enfrentar um rival que está em baixa também e vamos em busca da vitória.”

(com Estadão Conteúdo)