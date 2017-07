Pratto: ‘Como capitão, não posso perder um pênalti assim’

O atacante Lucas Pratto assumiu sua parcela de responsabilidade pela má fase do São Paulo e pela derrota por 3 a 2 para o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo. O argentino demonstrou abatimento por ter perdido uma penalidade, sofrida por ele próprio, já no fim da partida.

“O time joga bem em alguns momentos. Não dava para acreditar no 3 a 0 porque o Santos não foi melhor que o São Paulo. Temos de ter melhor sorte, temos entrega. Eu, como capitão, não posso perder um pênalti assim”, disse o jogador após acertar a trave.

Lucas Pratto não vive boa fase. Embora a baixa produção ofensiva do principal atacante do elenco seja decorrência da falta de criatividade do setor ofensivo, o atacante vive longo jejum: seu último gol foi em 8 de junho, diante do Vitória, justamente no último triunfo do São Paulo – o time está há sete rodadas sem vencer no Brasileirão.

Com o resultado, o São Paulo caiu para a penúltima colocação do Brasileirão, com 11 pontos. Na próxima rodada, o clube paulista receberá o Atlético-GO no Morumbi, em jogo dos lanternas, na quinta-feira. O rival soma apenas sete pontos.

(com Estadão Conteúdo)