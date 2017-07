Portuguesa vence Juventus em tradicional clássico paulistano

Em partida válida pela terceira rodada do Copa Paulista, a Portuguesa venceu o Juventus pelo placar de 3 a 0 em um dos mais tradicionais clássicos de colônias paulistanas. Marcelinho Paraíba, duas vezes, e Luizinho marcaram na vitória dos portugueses sobre os italianos.

Aos 38 minutos, Marcelinho Paraíba, cobrando falta, abriu o placar. Aos 42 minutos, novamente com um belo chute do experiente jogador de 42 anos, a Portuguesa fez o segundo. Aos 22 minutos da etapa final foi a vez de Luizinho finalizar para marcar o terceiro e finalizar o marcador.

Com o resultado, a Portuguesa termina a rodada na liderança isolada do Grupo 3 do torneio somando 7 pontos, dois a mais que Nacional, Água Santa e Taubaté, que ficam empatados na segunda colocação da chave. Já a equipe da Mooca segue sem vencer e aparece apenas na sexta colocação com dois pontos acumulados. O título da Copa Paulista é a última chance da Portuguesa disputar a série D do Campeonato Brasileiro em 2018.

(com Gazeta Press)