Brasileirão: Ponte empata, Sport vence e São Paulo volta ao Z4

Os jogos da tarde de quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro não foram bons para o São Paulo, que volta a entrar na zona de rebaixamento após derrota para o Atlético-MG na última quarta-feira. Ponte Preta e Sport deixaram o Z4. O time paulista saiu com empate em 1 a 1 contra o Santos, em Campinas, enquanto os pernambucanos venceram o Vitória por 2 a 1 em Salvador.

No Moisés Lucarelli, logo com quatro minutos de jogo a Ponte Preta marcou. Após cobrança de Danilo na área, Vanderlei afastou fraco e Naldo aproveitou o rebote para abrir o placar. Atrás, o Santos pressionou a Ponte durante toda a primeira etapa, mas chegou ao empate apenas com 44 minutos. Bruno Henrique invadiu a área e cruzou para Ricardo Oliveira, que fechava no segundo pau e, de cabeça, venceu o goleiro Aranha. Na segunda etapa o jogo não teve gols, mas Fernando Bob foi expulso pelo lado pontepretano aos 40 minutos, após receber o segundo amarelo, por falta em Bruno Henrique.

Mesmo jogando como visitante, no Barradão, o Sport foi mais perigoso que o Vitória durante o jogo e marcou o primeiro aos 45 do primeiro tempo, em cobrança de falta de Diego Souza. Aos 21 do segundo tempo, novamente Diego Souza invadiu a área e rolou atrás para Lenis, que marcou. O time baiano descontou aos 38, com Trellez. Aos 44, o Vitória ainda perdeu André Lima, expulso após receber o segundo amarelo.

Com os resultados, Sport e Ponte Preta deixam a zona de rebaixamento. O time pernambucano chega aos 33, na 11ª posição, deixando o Vitória em 12°, com 32. Já a Ponte Preta, que tem um jogo a mais que os rivais, chegou aos 32 pontos, em 14° lugar. O São Paulo, com 31, cai para 17° e entra na zona de rebaixamento. Já o Santos é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos.

