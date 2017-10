Polônia está na Copa do Mundo; Dinamarca vai para a repescagem

Ausente nos Mundiais de 2010 e 2014, a Polônia está garantida na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Jogando em casa, a seleção polonesa venceu Montenegro por 4 a 2 na tarde deste domingo e se garantiu na primeira colocação do Grupo E das Eliminatórias Europeias, com 25 pontos.

A segunda colocação ficou com a Dinamarca, que empatou com a Romênia em 1 a 1 e foi a 22 pontos. A equipe dinamarquesa jogará a repescagem do continente, contra adversário que será definido em sorteio.

A Polônia precisava apenas de um empate e, diante de um empolgado público no Estádio Nacional de Varsóvia, conseguiu dois gols no primeiro tempo, com Krzysztof Maczynski e Kamil Grosicki.

A Polônia diminui demais o ritmo no segundo tempo e permitiu uma surpreendente reação dos montenegrinos. Aos 33 minutos, Stefan Mugosa aproveitou rebatida na área e marcou com uma bela bicicleta. O empate veio logo na sequência, com Zarko Tomasevic, em chute de fora da área.

A Polônia, no entanto, não decepcionou a torcida e marcou o terceiro com seu principal jogador, Robert Lewandowski. O atacante do Bayern de Munique acreditou numa bola recuada, chegou antes do goleiro adversário e anotou o seu 16º gol da competição – é o artilheiro das Eliminatórias, com um gol a mais que Cristiano Ronaldo, que ainda tem uma partida por jogar.

Aos 42 minutos, Lewandowski quase marcou novamente, mas quem marcou, contra, foi o zagueiro montenegrino Filip Stojkovic. Por ser a quinta colocada do ranking da Fifa, a Polônia será uma das cabeças-de-chave da Copa do Mundo.

(com Gazeta Press)