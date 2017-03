Podolski será treinado por Nelsinho Baptista no Japão

O atacante alemão Lukas Podolski, campeão do mundo em 2014 com a Alemanha, deixou o Galatasaray, da Turquia, nesta quinta-feira, para defender o Vissel Kobe, do Japão. No clube asiático, Podolski será treinado pelo brasileiro Nelsinho Baptista, pai do treinador Eduardo Baptista, do Palmeiras.

O Vissel Kobe anunciou o atacante de 31 anos por meio de seu site oficial. Essa será a primeira experiência do jogador fora da Europa, após passar por equipes como Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão.

Pela seleção da Alemanha, o atacante fez 129 jogos com 48 gols. No Brasil, além de ter sido campeão mundial em 2014, o jogador, que era reserva naquele time, conquistou os brasileiros por sua irreverência nas redes sociais, criando até posts em português. Agora, ele poderá usar o que aprendeu do idioma com seu novo treinador, o brasileiro Nelsinho Baptista, que comanda o Vissel Kobe desde 2015.