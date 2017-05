A partir de segunda-feira, a Revista PLACAR terá o programa PLACAR Ao Vivo, de segunda a sexta, às 12h30, com o comando de Rodrigo Rodrigues, ex-apresentador dos programas Bate-Bola e Resenha, ambos da ESPN Brasil. Ele receberá convidados no estúdio da Editora Abril para falar de futebol, com transmissão pelo perfil de PLACAR no Facebook.

“É um conteúdo em vídeo, feito especialmente para a internet. Rápido, nada rasteiro e bem divertido”, conta Rodrigues.