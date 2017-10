PLACAR lança livro em que disseca as maiores polêmicas do futebol

PLACAR vai ajudar o público a entender um pouco melhor os bastidores do universo do futebol. A edição de outubro é um livro com As 17 Grandes Polêmicas do Futebol Brasileiro, escrita pelo ex-diretor da revista, Sérgio Xavier Filho.

Em 196 páginas, números, análises, fatos e pesquisas respondem grandes polêmicas do esporte. Entre elas, questionamentos como “Qual é o clube mais injustiçado da história?”; “O São Paulo já foi rebaixado?”; “Títulos nacionais podem ser unificados?”; e “O Flamengo pode se considerar campeão em 1987?”. Um dos capítulos relembra o fatídico dia da final da Copa do Mundo de 1998, em que Ronaldo Fenômeno, principal nome do time, foi escalado para o jogo depois de passar mal.

O livro já está à venda nas livrarias de todo o país por 34,90 reais.