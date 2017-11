Um especial com as 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo, com os jogadores que participaram da campanha das Eliminatórias e uma ficha dos treinadores estão na edição de novembro da Revista PLACAR, já nas bancas.

A revista ainda faz a previsão sobre as chances de cada seleção na disputa do Mundial. É um ótimo guia para ter em mãos para acompanhar o sorteio dos grupos, que acontece no dia 1° de dezembro.

Garanta já a sua!