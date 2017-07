PLACAR de julho: edição especial com grandes reportagens

O técnico Tite, da seleção brasileira, é o destaque da capa da próxima edição da Revista PLACAR, do mês de julho, que chega às bancas nessa semana. Em entrevista exclusiva, o treinador fala dos seus planos para a Copa do Mundo, seu início vitorioso à frente da seleção, o medo da derrota, como vê nossos principais adversários, além de questões pontuais, como a escolha entre o futebol bonito e o pragmático, CBF, crise política no Brasil e sua saída do Corinthians.

Outros destaques da edicao de julho: Como a Copa do Nordeste se transformou num torneio de sucesso televisivo; Acompanhamos um dia da rotina do ex-jogador Neto e polêmico apresentador de TV; Em primeira pessoa, o craque Falcão revela como se tornou o Rei de Roma nos anos 1980; e ainda como é feita a escolha da cidade-sede da decisão da Liga dos Campeões, o jogo mais aguardado do mundo.