Piqué, sobre o destino de Neymar: ‘Fica’

Em meio a especulações sobre a possível transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, o zagueiro e companheiro de clube Gerard Piqué publicou em seu Instagram uma foto ao lado do brasileiro com a legenda assertiva: “Se queda” (Fica). Nem o clube nem Neymar confirmam o desfecho da negociação. Enquanto isso, o atacante da seleção segue com o elenco do time catalão na pré-temporada, nos Estados Unidos.

Se queda. Uma publicação compartilhada por Gerard Piqué (@3gerardpique) em Jul 23, 2017 às 1:51 PDT

Na última sexta-feira, o jornal francês Le Parisien informou que Neymar já teria revelado a companheiros do Barcelona o seu desejo de se transferir ao Paris Saint-Germain. Segundo a publicação, alguns colegas e dirigentes já estão conformados com a saída. Já o diário espanhol Marca, por sua vez, informou que as estrelas do elenco do Barcelona estavam tentando convencer Neymar a permanecer no clube.

A compra de um jogador da importância de Neymar é um antigo sonho do clube parisiense, desde que foram adquiridos por um fundo de investimentos do Catar. A multa rescisória do craque brasileiro é de cerca de 222 milhões de euros (809 milhões de reais).

(Com Gazeta Press)