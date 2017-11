Peru volta à Copa após 36 anos e potes são definidos

O Peru foi a 32ª e última seleção classificada para a Copa do Mundo de 2018. Após 36 anos, o time garantiu vaga ao vencer a Nova Zelândia por 2 a 0 na noite desta quarta-feira em Lima, pela repescagem mundial das Eliminatórias. O time havia empatado a partida de ida, na Oceania, por 0 a 0.

Jefferson Farfán abriu o placar aos 27 minutos, com um belo chute da entrada da área. O meia dedicou o gol e sua atuação ao amigo Paolo Guerrero, suspenso por doping. Aos 20 minutos do segundo tempo, o zagueiro Christian Ramos marcou o segundo gol e decretou a vitória peruana no Estádio Nacional.

O Peru não disputa uma Copa do Mundo desde 1982, na Espanha. As arquibancadas fizeram muita festa. O capitão da equipe, Paolo Guerrero, foi o grande homenageado da noite, mesmo sem estar presente.

Com a classificação peruana, as 32 equipes que disputam a Copa de 2018 foram definidas e os potes para o sorteio, que acontece no dia 1° de dezembro, em Moscou, na Rússia, foram definidos. Dois países da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, com exceção dos europeus, com duas seleções do continente no máximo por chave. A divisão dos potes se deu pelo Ranking da Fifa de outubro.

Pote 1

Rússia (país sede – 65ª no Ranking)

Alemanha – 1ª no Ranking

Brasil – 2ª no Ranking

Portugal – 3ª no Ranking

Argentina – 4ª no Ranking

Bélgica – 5ª no Ranking

Polônia – 6ª no Ranking

França – 7ª no no Ranking

Pote 2

Espanha – 8ª no Ranking

Peru – 10ª no Ranking

Suíça – 11ª no Ranking

Inglaterra – 12ª no Ranking

Colômbia – 13ª no Ranking

México – 16ª no Ranking

Uruguai – 17ª no Ranking

Croácia – 18ª no Ranking

Pote 3

Dinamarca – 19ª no Ranking

Islândia – 21ª no Ranking

Costa Rica – 22ª no Ranking

Suécia – 25ª no Ranking

Tunísia – 28ª no Ranking

Egito – 30ªno Ranking

Senegal – 32ª no Ranking

Irã – 34ª no Ranking

Pote 4

Sérvia – 38ª no Ranking

Nigéria – 41ª no Ranking

Austrália – 43ª no Ranking

Japão – 44ª no Ranking

Marrocos – 48ª no Ranking

Panamá – 49ª no Ranking

Coreia do Sul – 62ª no Ranking

Arábia Saudita – 63ª no Ranking