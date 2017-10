Peru confirma ‘brasileiros’ em lista para a repescagem

O Peru divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores que representarão o país na repescagem mundial contra a Nova Zelândia, em jogos nos dias 11 e 15 de novembro, valendo vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Sem surpresas, o técnico Ricardo Gareca incluiu na convocação três atletas que atuam no futebol brasileiro: o meia Christian Cueva, do São Paulo, o lateral esquerdo Miguel Trauco e o atacante Paolo Guerrero, ambos do Flamengo.

Os jogadores desfalcarão seus clubes em pelo menos três partidas do Campeonato Brasileiro, no qual o São Paulo luta contra o rebaixamento e o Flamengo por uma vaga na Copa Libertadores. O time paulista terá desfalque contra a Chapecoense (dia 9), o Vasco (dia 12) e o Sport (dia 16). Já o time carioca perderá jogadores nos jogos contra Cruzeiro (dia 8), Palmeiras (dia 12) e Coritiba (dia 17).

Após terminar as Eliminatórias Sul-Americanas em quinto, o Peru se classificou para a repescagem contra a Noca Zelândia, vencedora do qualificatório da Oceania. No dia 11 de novembro, os times se enfrentam em Wellington e quatro dias depois, em Lima.