Pelé sente dores e falta a evento de filme sobre sua vida

A principal estrela da entrevista de divulgação do filme Pelé – O Nascimento de Uma Lenda, em São Paulo, nesta segunda-feira, não pôde comparecer ao evento em um hotel da capital paulista. Ainda se recuperando de uma cirurgia no quadril, Pelé sentiu dores e cancelou sua participação, segundo seus assessores. O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira completará 77 anos no próximo dia 23.

O longa, dirigido e produzido pelos irmãos americanos Michael e Jeff Zimbalist, estava agendado para estrear antes da Copa do Mundo de 2014, mas só chegará aos cinemas brasileiros no próximo dia 26.

Já exibido em outros países, como Estados Unidos e Itália, o filme aborda a infância e o início da carreira de Pelé até a vitória na Copa do Mundo de 1958, com apenas 17 anos.

Apesar de ter sido gravado em inglês o elenco tem vários atores brasileiros, como Rodrigo Santoro, Seu Jorge e Milton Gonçalves. Confira o trailer: