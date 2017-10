Pelé é homenageado por Santos e CBF pelos seus 77 anos

Na manhã desta segunda-feira, Santos e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) iniciaram as homenagens ao 77° aniversário de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ele foi revelado pelo Santos e disputou 1.116 partidas entre os anos de 1956 e 1974. Dos 1.281 gols que marcou na carreira, 1.091 foram pelo time da Baixada. Foram 10 títulos estaduais, seis nacionais, dois da Copa Libertadores e dois Mundiais entre os principais conquistados por ele no Santos.

23/10/1940. Nascia aquele que se tornaria o grande Rei do Futebol. Parabéns, @Pele! A nação santista saúda o nosso rei! 👑 #Pelé77Anos pic.twitter.com/hw5uVwPCyb — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2017

Começando esse dia especial com uma lembrança do nosso Rei @Pele no início dessa história maravilhosa! 👑 #Pelé77Anos pic.twitter.com/dfVQn5oXZc — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2017

Pela seleção brasileira, Pelé fez 92 jogos, marcando 77 gols. Estreou em 1957, quando tinha 16 anos, marcando o único gol na derrota de 2 a 1 para a Argentina. Em 14 anos, se sagrou campeão da Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970.

Parabéns pelos 77 anos, @Pele! Sua vida é a glória do futebol mundial! Obrigado! 📷 Ricardo Stuckert / CBF #GigantesPorNatureza #Pele77Anos pic.twitter.com/9fZtXfVIIX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2017

Pelé estará no London Palladium, em Londres, nesta segunda-feira durante a entrega do prêmio de melhor do mundo da Fifa 2017.