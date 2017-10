Paulistão: Grupos são sorteados e regras adaptadas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira o sorteio dos grupos da próxima edição do Campeonato Paulista. Representantes da entidade e dos 16 clubes participantes ratificaram a fórmula de disputa da competição, que será a mesma de 2017, com os times divididos em quatro grupos com quatro equipes, realizando 12 jogos na primeira fase, sem enfrentar adversários de sua chave, e com jogos de ida e volta a partir da fase de mata-mata. Em ano de Copa do Mundo, o torneio terá início mais cedo, no dia 17 de janeiro. A decisão acontecerá em 8 de abril.

Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, enquanto os dois times que somarem menos pontos na primeira fase, entre os quatro grupos, serão rebaixados.

Uma novidade no número limite de atletas inscritos por equipe: passa de 28 para 26 por time (sendo três goleiros). Porém, os clubes poderão apresentar uma segunda lista com atletas das categorias de base, sem limite no número de inscrições. Até cinco poderão ser escalados simultaneamente. Poderão entrar nesta lista jogadores de 16 anos completos, nascidos até 1997, com registro ativo no clube há pelo menos um ano e que tenham disputado uma competição oficial de base em 2017 ou anos anteriores.

Atendendo outra sugestão dos times, a FPF também acatou que os cartões amarelos sejam zerados para os times que cheguem à fase final da competição em 2018. O troféu Campeão do Interior será mantido, com os seis clubes que não avançarem às quartas de final e não forem rebaixados, desde que não seja um dos quatro grandes. O campeão do Interior tem direito a uma vaga na Copa do Brasil.

Assim como na última edição, serão quase 11,8 milhões de reais em prêmios no Paulistão 2018. O campeão fatura 5 milhões de reais, o vice 1,65 milhão de reais, e o terceiro colocado leva 1,1 milhão de reais. Apenas os dois rebaixados não recebem premiação em dinheiro. O campeão e o vice do Interior faturam 360 mil e 100 mil reais, respectivamente.

Confira os grupos do Paulistão de 2018:

Grupo A – Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino

Grupo B – São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano

Grupo C – Palmeiras, Novorizontino, São Bento e Ferroviária

Grupo D – Santos, Botafogo-RP, Mirassol e Red Bull

Calendário da competição:

1ª fase: 17/01 a 11/03

Quartas de final: 18/03 e 21/03

Semifinais: 25/03 e 28/03

Finais: 01/04 e 08/04

(com Estadão Conteúdo)