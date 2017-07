Paulinho, revelação do Vasco, comemora gols e marca histórica

O atacante Paulinho foi o grande destaque do Vasco da Gama na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte, neste domingo, ao marcar dois belos gols logo em seu primeiro jogo como titular. A revelação de 17 anos se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Vasco no Brasileirão e também o primeiro jogador nascido em 2000 a balançar as redes na competição.

“O pessoal do clube já tinha me avisado. Eu já era o mais jovem a estrear e agora o mais jovem a marcar pelo Vasco. Fico feliz e muito emocionado por isso.”, disse o atacante, nascido em 17 de fevereiro de 2000, em entrevista à Rede Globo após a partida. Paulinho agradeceu ao treinador Milton Mendes pela confiança a ele e a outros garotos da base, como Mateus Vital e Paulo Vítor . “Ele vinha acompanhando a gente no sub-20, dando confiança nos treino. Fomos pegando confiança e entrosamento e conseguimos sair felizes daqui.”

No fim do jogo, Paulinho pediu para trocar a camisa com o atacante atleticano Fred, em quem disse se inspirar. “Eu o admirava muito quando via os jogos dele no Lyon, no Fluminense, em qualquer time. Hoje tive oportunidade de jogar contra ele. Fico mais feliz ainda por fazer gols e dar vitória ao Vasco. Trabalho muito para ter momentos como esse”, completou o jogador, destaque das seleções de base do Brasil.

Com o resultado, o Vasco chegou a 23 pontos e à oitava colocação. O técnico Milton Mendes poderá trabalhar com o elenco, pois os cruzmaltinos só voltam a campo na segunda-feira da semana que vem, contra o Atlético-PR, no Raulino de Oliveira.