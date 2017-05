Paulinho marca e time de Felipão se classifica na Ásia

Bicampeão da Copa Libertadores, Luiz Felipe Scolari segue na briga para conquistar sua segunda Liga dos Campeões da Ásia com o Guangzhou Evergrande, da China. Nesta terça-feira, graças a um gol do volante Paulinho o clube se classificou para a fase quartas de final do torneio, mesmo com derrota por 2 a 1 para o último campeão, Kashima Antlers, do Japão, fora de casa.

Paulinho foi o herói do Guangzhou também na partida de ida ao marcar o único gol da vitória por 1 a 0. Nesta terça, em Kashima, o também brasileiro Pedro Júnior fez 1 a 0 para o time japonês, mas no começo da segunda etapa, Paulinho pegou sobra na área e fez o gol que classificou o time chinês.

Nos acréscimos da segunda etapa, os japoneses marcaram o segundo gol, com Mu Kanazaki, mas o Guangzhou se classificou pelo gol marcado fora de casa.

Além de Paulinho e Luiz Felipe Scolari, o Guanzhou Evergrande ainda conta com Alan e Ricardo Goulart de brasileiros. O hexacampeão chinês tem dois títulos da Copa da Ásia, o último conquistado em 2015, também com Felipão no comando.