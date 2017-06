Depois de Inter e Milan, Parma é vendido para os chineses

Após Internazionale e Milan, o Parma também foi vendido aos chineses. A agência de marketing Desport, liderada por Jiang Li Zhang, confirmou nesta quinta-feira a compra de 60% dos direitos do Parma Calcio 1913. Desde o início do ano, o ex-jogador Hernán Crespo, junto com emissários da Desport, se encontravam com o até então proprietário do Parma, Marco Ferrari, para firmarem o acordo da venda. Porém, só agora, no final da temporada, que o acordo foi selado.

Crespo facilitou e ajudou o negócio entre os investidores chineses e o clube italiano. Por fazer esta mediação, o argentino foi nomeado o novo vice-presidente do Parma. Além de ser o acionista majoritário do Parma, Jiang Li Zhang já tem participação no futebol europeu. O chinês também é investidor do Granada Club de Fútbol, da Espanha.

Em sua história, o Parma viveu um período de muito sucesso no final dos anos 90 e início dos 2000, conquistando diversos títulos internacionais e nacionais. Mas, devido a uma grave crise financeira, faliu no início de 2015, fechando as suas portas.

Em meados de julho, o clube foi revivido por empresários locais e outros investidores. Disputou a Série D do futebol italiano, foi campeão e subiu para a Série C. Na terceira divisão, conseguiu voltar para a Série B após ter derrotado na final dos play-offs o Alessandria, por 2 a 0, no estádio Artemio Franchi, em Florença.

(Com ANSA)