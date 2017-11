Paraná poderá ter três clubes na Série A pela 1ª vez em 13 anos

Neste sábado, Paraná Clube e Ceará garantiram as duas últimas vagas de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Os cearenses empataram fora de casa com o Criciúma por 1 a 1 e chegaram a 64 pontos, enquanto os paranistas venceram o CRB, nas Alagoas, por 1 a 0 e alcançaram os 63 pontos. Ambos foram beneficiados pelo empate do Londrina, em casa, contra o líder América-MG, que deixou a equipe do interior do Paraná, quinta colocada, com apenas 59 pontos, faltando uma rodada para o término da Série B.

Com isso, o Ceará volta à primeira divisão após sete anos e o Paraná após onze. O retorno do tricolor paranaense pode fazer com que o Estado volte a ter três clubes na Série A após 13 anos, caso Atlético-PR e Coritiba não sejam rebaixados.

O último torneio em que o trio esteve presente foi o de 2005, que terminou com rebaixamento do Coritiba. O alviverde só conseguiu o acesso em 2007, ano em que o Paraná foi rebaixado. Em 2009, o Coritiba foi rebaixado novamente, deixando o Estado com apenas um representante no ano seguinte. O feito se repetiu em 2012, após rebaixamento do Atlético-PR em 2011.

Neste ano, faltando três rodadas para o término da Série A, Atlético-PR e Coritiba ainda lutam contra o rebaixamento. 13° com 45 pontos, o Atlético corre menos riscos. Já o alviverde, em 14° com 43 pontos, está a quatro da zona de rebaixamento.

CLUBES DO PARANÁ NA SÉRIE A

2005: Atlético-PR, Coritiba e Paraná

2006: Atlético-PR e Paraná

2007: Atlético-PR e Paraná

2008: Atlético-PR e Coritiba

2009: Atlético-PR e Coritiba

2010: Atlético-PR

2011: Atlético-PR e Coritiba

2012: Coritiba

2013: Atlético-PR e Coritiba

2014: Atlético-PR e Coritiba

2015: Atlético-PR e Coritiba

2016: Atlético-PR e Coritiba

2017: Atlético-PR e Coritiba