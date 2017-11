Paolo Guerrero cai no antidoping e pode desfalcar seleção do Peru

O atacante Paolo Guerrero pode desfalcar a seleção do Peru na Repescagem para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A CBF confirmou a informação na tarde desta sexta-feira de que o jogador foi flagrado no exame antidoping após a partida com a Argentina, válida pelas Eliminatórias Sul-americanas, dia 5 de outubro, que terminou em empate de 0 a 0.

Segundo o presidente do controle de dopagem da CBF, Fernando Solera, “o que existe no momento é um resultado analítico adverso para uma substância estimulante… Pode vir de uma medicação, mas se está na lista da Wada (Agência Mundial Antidoping) não pode ser administrada, só se o jogador tem uma justificativa médica”.

A Federação Peruana de Futebol (FPF) teria sido notificada pela Fifa e aguarda o resultado da contraprova para se pronunciar. Confirmado o doping, Guerrero pode perder os dois jogos contra a Nova Zelândia, pela repescagem mundial.

As publicações de jornais da Argentina e do Peru, afirmam que o atacante testou positivo para uma “droga social”, ou seja, fez uso de uma substância que pode não ter sido utilizada para ganho esportivo. O Flamengo, clube em que Guerrero joga, não se pronunciou. O atacante não disputa uma partida oficial pela equipe desde 19 de outubro, quando venceu o Bahia por 4 a 1, pelo Brasileirão. Recuperado de dores na coxa, treinou com o grupo carioca na manhã desta sexta-feira.