Palmeiras volta à lista de mais valiosos após ‘rebaixamento’

Após divulgar na terça-feira a lista dos clubes mais valiosos das Américas sem o Palmeiras, a Forbes mexicana corrigiu a lista, incluindo o atual campeão brasileiro na segunda colocação, com um pedido de desculpas. “Nos últimos dias, quando a publicação estava pronta para ser divulgada, a Forbes México teve acesso aos dados financeiros do Palmeiras, A inclusão do clube é necessária, já que ocupa a segunda colocação na classificação”, disse a publicação.

O motivo do erro pode ter sido mais absurdo do que a desculpa divulgada pela revista. O jornalista Ivan Pérez, que assina a reportagem, foi questionado por um leitor: “O que aconteceu com o Palmeiras, Ivan? Era o segundo em 2016”, perguntou o leitor que se identificou como Márcio Neves. A resposta do jornalista: “Olá! Só consideramos clubes de primeira divisão, é uma norma. Obrigado pela pergunta.” Ao saber que o clube estava na primeira divisão, pediu desculpas e atualizou o texto.

O Palmeiras entra na lista atrás apenas do Corinthians e à frente do Grêmio, que estava em segundo na lista divulgada nesta terça.

Os 10 clubes mais valiosos das Américas em 2017:

1 – Corinthians: 576.9 milhões de dólares

2 – Palmeiras: 464.6 milhões de dólares

3 – Grêmio: 295.5 milhões de dólares

4 – Chivas Guadalajara (MEX): 279.8 milhões de dólares

5 – Monterrey (MEX): 269.1 milhões de dólares

6 – Red Bulls (EUA): 238.5 milhões de dólares

7 – Orlando City (EUA): 187.5 milhões de dólares

8 – Los Angeles Galaxy (EUA): 172.9 milhões de dólares

9 – River Plate (ARG): 172.9 milhões de dólares

10 – Santos Laguna (MEX): 150.3 milhões de dólares

Confira a lista completa no site da Forbes do México