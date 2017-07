Palmeiras: torcida convoca protesto e cartola defende Cuca

Insatisfeita com o desempenho de alguns jogadores, a maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde, está preparando um protesto para este sábado, às 11h, na Academia de Futebol, na Barra Funda. Com o presidente Maurício Gagliotti ausente, a torcida considera o diretor de futebol, Alexandre Mattos, o responsável pelo clube.

Nesta sexta-feira. Mattos falou durante mais de uma hora para defender o Palmeiras da pressão e do ambiente de cobrança após a derrota para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira. “Cuca, na minha opinião, é o melhor treinador do futebol brasileiro na atualidade. Ele é criativo e isso faz dele ser um dos melhores.”

Mattos disse que, pela sequência de jogos, o elenco não tem conseguido se preparar de forma adequada. “Sabe quantos treinos o Cuca conseguiu fazer com o time completo? Zero. Sempre estamos em viagem, em jogo ou não podemos treinar porque o time está muito cansado. Quem está destoando no campeonato é porque teve tempo para continuar treinando,” disse em referência ao Corinthians. “O Cuca saiu no fim do ano e houve uma quebra. Ele não fez a pré-temporada, tivemos prejuízo. O estilo dele é único, não tinha substituto com o mesmo jeito de trabalhar.”

(com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)