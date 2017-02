Palmeiras: sem Moisés, Guerra deve jogar contra Corinthians

Guerra deverá ser o titular do Palmeiras contra o Corinthians, no primeiro clássico do atual campeão brasileiro no Campeonato Paulista, no Itaquerão, às 21h45. O meia colombiano não jogou contra o Linense, deixando o Palmeiras com um meio de campo ofensivo com Michael Bastos, que havia entrado no lugar de Roger Guedes, Raphael Veiga e Dudu, além de Willian, mais à frente.

Contra o Corinthians, Guerra deverá entrar na vaga deixada por Moisés, com Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu, além de Willian. Com isso, Veiga também deverá ser mantido no time. O jogador foi um dos destaques da goleada contra o Linense, marcando o segundo gol do jogo.

Borja, que pôde ser inscrito após lesão de Moisés, ainda não está com a documentação pronta nem com condições físicas para o jogo.