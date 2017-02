O Palmeiras venceu na tarde deste sábado, no Allianz Parque, a Ferroviária por 4 a 1, em rodada do Campeonato Paulista, com gols de Keno (aos 13 do primeiro tempo), e de Michel Bastos, aos 20 do segundo tempo, Borja, aos 37, e Róguer Guedes aos 40 da segunda etapa – Alan Mineiro marcou para a Ferroviária aos 31 do segundo tempo.