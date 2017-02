Palmeiras e Barcelona adiam prioridade na compra de Mina

O zagueiro Yerry Mina poderá ficar no Palmeiras até o fim da Copa do Mundo de 2018. De acordo com o site oficial do clube, o presidente Maurício Galiotte, junto com o diretor de futebol Alexandre Mattos, acertaram com o Barcelona uma prorrogação na prioridade de compra do zagueiro colombiano.

Inicialmente, o clube espanhol poderia exercer a prioridade de compra do jogador em julho de 2017. Contudo, com o novo acerto entre os clubes, o colombiano poderá ficar no Verdão até o meio do próximo ano.

No Palmeiras desde maio de 2016, Mina entrou na seleção PLACAR do Campeonato Brasileiro de 2016 e foi um dos grandes destaques do time com quatro gols, sendo três contra os maiores rivais do Alviverde, Corinthians, Santos e São Paulo.

Além de adiar a prioridade do clube espanhol, o Palmeiras ainda acertou um convênio com o clube, com parceria para troca de ideias de metodologia de trabalho, além de intercâmbio entre treinadores e jogadores da base dos clubes.