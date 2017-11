Meia do Santos nas últimas quatro temporadas, Lucas Lima foi anunciado como reforço do Palmeiras nesta quinta-feira. Com 27 anos e passagem pela seleção brasileira, o jogador terá contrato de cinco anos com o clube, válido a partir de 1° de janeiro de 2018.

Lucas Lima tem 13 jogos e dois gols pela seleção brasileira e conquistou dois Campeonatos Paulistas pelo Santos. Em 2015, foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil, conquistada pelo Palmeiras contra o rival.