Ônibus do São Paulo é apedrejado após derrota para o Atlético-MG

O time do São Paulo foi alvo de um ato de vandalismo na saída do estádio Independência, em Belo Horizonte, depois do jogo contra o Atlético-MG pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ônibus do time paulista, derrotado por 1 a 0, foi atingido por pedras e garrafas na noite desta quarta-feira.

O veículo foi danificado, mas ninguém se feriu. O time se deslocava para o hotel na capital mineira. O time treina nesta quinta, na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, e só depois retorna a São Paulo. No sábado, enfrenta o Atlético-PR, no Pacaembu.

Em campo, o São Paulo jogou mal e foi dominado pelo time da casa. Com gol de Fábio Santos de pênalti, o Atlético venceu por 1 a 0 e teve pelo menos mais três chances claras de gol que pararam no goleiro Sidão, o melhor em campo da equipe paulista.

(Com Estadão Conteúdo)