Bayern de Munique demite o técnico Carlo Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti deixou o Bayern de Munique nesta quinta-feira após reunião com dirigentes do clube. A derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, na França, e o mau relacionamento com alguns atletas deixaram a situação do treinador insustentável na visão dos chefes do Bayern.

Após a partida de quarta-feira no Parque dos Príncipes, o presidente do clube, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge adiantou que poderia haver consequências graves. “Essa é uma derrota muito dolorosa. Conversaremos muito claramente para entender o que não está funcionando e tomarmos as decisões. Esse não é o verdadeiro Bayern”, disse Rummenigge, à página oficial do clube.

Nesta quinta-feira, Rummennigge disse, em nota oficial, que a demissão se deu de maneira amigável. “Gostaria de agradecer a Carlo pela cooperação e lamentar o desenvolvimento que ela tomou. Carlo é meu amigo e permanecerá sendo, mas tivemos que tomar uma decisão profissional.”

Ancelotti, de 58 anos, chegou ao Bayern no ano passado e conquistou o Campeonato Alemão e duas Supercopas da Alemanha. Nesta temporada, o time é apenas o terceiro colocado da Bundesliga (confira classificação completa) O ex-jogador francês Willy Sagnol, auxiliar de Ancelotti, assumirá o cargo de forma interina. O Bayern de Munique não demitia um treinador desde 2011, quando o holandês Louis Van Gaal foi desligado.