O econômico Corinthians: 1 a 0 já virou tradição

Econômico e eficiente. Esse é o Corinthians mais vitorioso da história. Foi com uma filosofia de jogo definida, com poucos gols marcados e sofridos, que o clube alvinegro conquistou seis títulos nos últimos cinco anos, incluindo o Mundial de Clubes de 2012 – com vitórias por 1 a 0 na semifinal e na decisão contra o Chelsea. Seja com Tite, Mano Menezes ou Fábio Carille no comando, os melhores momentos da equipe tiveram a marca de apenas um gol marcado.

O Corinthians fez 372 jogos oficiais desde o início da temporada 2012, com 527 gols marcados, média de 1,42 gol por jogo. Foram 62 vitórias por 1 a 0 no período e 140 jogos com apenas um gol, ou seja, 37,6% dos jogos. O time sofreu apenas 294 gols nesse período, com uma média de 0,79 por jogo.

Veja abaixo alguns dos jogos em que o Corinthians marcou apenas um gol e teve muitos motivos para comemorar desde 2012:

23/05/2012 – Corinthians 1 a 0 Vasco – Pacaembu (Libertadores)

Jogo de volta das quartas de final do torneio sul-americano. Após empate em 0 a 0 no Rio de Janeiro, a vaga veio com um gol no fim do jogo, marcado por Paulinho.

12/12/2012 – Corinthians 1 a 0 Al Ahly – Toyota (Mundial de Clubes)

Na semifinal do Mundial de Clubes de 2012, com gol de Guerrero, o Corinthians venceu o Al Ahly do Egito por apenas 1 a 0 e chegou à decisão.

16/12/2012 – Corinthians 1 a 0 Chelsea – Nissan Stadium em Yokohama (Mundial de Clubes)

Na decisão do torneio, novamente com gol de Guerrero, o Corinthians conquistou o título mundial ao vencer um jogo por 1 a 0.

19/05/2013 – Santos 1 a 1 Corinthians – Vila Belmiro (Campeonato Paulista)

Com gol de Danilo, o Corinthians conquistou o Estadual em jogo com apenas um gol corintiano. Na partida de ida, a vitória de 2 a 1 sobre o Santos deu a vantagem ao campeão paulista.

19/11/2015 – Vasco 1 a 1 Corinthians – São Januário (Campeonato Brasileiro)

O título Brasileiro de 2015 veio novamente em um empate por 1 a 1. Dessa vez, o gol do título foi marcado por Vágner Love.

07/05/2017 – Corinthians 1 a 1 Ponte Preta – Arena Corinthians (Campeonato Paulista)

O último título corintiano veio novamente em um partida com apenas um gol marcado, na decisão do Paulista, contra a Ponte Preta. O Corinthians vencera o jogo da ida por 3 a 0, mas a conquista veio em sua Arena, com empate por 1 a 1, com gol de Romero.

2017

29 jogos – 35 gols marcados, 16 gols sofridos

9 vitórias por 1 a 0/18 jogos com um gol marcado

Título: Campeonato Paulista

2016

67 jogos – 101 gols marcados, 64 gols sofridos

10 vitórias por 1 a 0/21 jogos com um gol marcado

Nenhum título conquistado

2015

67 jogos – 117 gols marcados, 54 gols sofridos

11 vitórias por 1 a 0/22 jogos com um gol marcado

Título: Campeonato Brasileiro

2014

61 jogos – 87 gols marcados, 57 gols sofridos

9 vitórias por 1 a 0/22 jogos com um gol marcado

Nenhum título conquistado

2013

75 jogos – 82 gols marcados, 46 gols sofridos

8 vitórias por 1 a 0/23 jogos com um gol marcado

Títulos: Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana

2012

73 jogos – 105 gols marcados, 57 gols sofridos

15 vitórias por 1 a 0/34 jogos com um gol marcado

Títulos: Libertadores e Mundial de Clubes