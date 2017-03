O brasileiro Mário Fernandes é convocado para defender a Rússia

O lateral direito Mário Fernandes, com passagem pela seleção brasileira, foi convocado para defender a Rússia. No CSKA Moscou desde 2012, e com desejo de jogar a Copa do Mundo, o lateral se naturalizou russo e aguarda a convocação para disputar a Copa de 2018. O presidente Vladimir Putin foi quem aprovou sua naturalização em 2016. Neste ano, o jogador poderá disputar a Copa das Confederações pelo time russo. Recentemente, o goleiro Guilherme Marinato, outro brasileiro, foi levado para defender a Rússia na disputa da Eurocopa.

Mário Fernandes fez apenas um jogo pela seleção brasileira principal, em amistoso no ano de 2014, com o treinador Dunga, logo após a Copa do Mundo, quando o Brasil venceu o Japão por 4 x 0, com quatro gols de Neymar. Neste jogo, Mário Fernandes entrou no lugar de Danilo na lateral direita. Antes disso, o jogador havia sido convocado para o Superclássico das Américas de 2011, contra a Argentina, por Mano Menezes, mas não foi utilizado. Por não ter jogado, rejeitou novas convocações do treinador.