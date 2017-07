O álbum de férias de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está aproveitando suas merecidas férias após mais uma temporada vitoriosa pelo Real Madrid. Após a Copa das Confederações, o craque da seleção portuguesa pôde aproveitar os primeiros momentos ao lado dos filhos gêmeos, Mateo e Eva, e também levou o primogênito Cristianinho para curtir o momento e colocar o bronzeado em dia. Cristiano e sua mãe, Dolores Aveiro, vêm divulgando fotos da viagem em suas contas no Instagram.

Logo no começo de suas férias, Cristiano Ronaldo divulgou uma imagem com os filhos recém-nascidos no colo. A foto já é a terceira mais curtida de todos os tempos no Instagram, atrás apenas da foto em que Beyoncé anuncia sua gravidez e uma de Selena Gomez ao lado do namorado.

Nesta quinta-feira, sua mãe postou uma foto dele ao lado de sua irmã, Kátia Aveiro, dançando.

De acordo levantamento da Hooper, Cristiano Ronaldo é o homem que mais ganha dinheiro por fotos publicadas no Instagram, ganhando 400.000 dólares por foto, ficando atrás apenas de Selena Gomez e Kim Kardashian. E em suas férias, o atacante do Real Madrid aproveita para publicar fotos não só com os familiares, mas também com os amigos.

