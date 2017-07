Novo atacante do Palmeiras já comoveu torcedores espanhóis

Deyverson é nova contratação do ataque palmeirense. Destaque jogando pelo Alavés na última temporada europeia, marcando gols em Real Madrid e Barcelona, o atacante também foi destaque por um exemplo de humanidade em uma partida contra o Athletic Bilbao, em janeiro.

Naquele dia, durante o aquecimento para o jogo, o atacante acabou acertando uma bolada em um criança, torcedora do time adversário, acidentalmente na arquibancada. A criança, que havia acabado de chegar ao seu assento, atrás do gol, começou a chorar abraçada ao pai. O jogador brasileiro, de forma surpreendente, deixou o campo, foi até as arquibancadas e pediu desculpas para a criança, recebendo aplausos do pai e outros torcedores no entorno.

Pelo Alavés, na última temporada, o atacante realizou 37 jogos, marcando sete gols. Jogou 32 dos 38 jogos na boa campanha pelo Campeonato Espanhol, na qual o time terminou na nona colocação. Revelado pelo Mangaratibense, do Rio de Janeiro, passou pelo time B do Benfica, por Belenenses (Portugal), Colônia (Alemanha) e Levante (Espanha).