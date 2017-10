Brasileirão: No Maracanã, Flamengo e Fluminense fazem jogo morno

Jogando no estádio do Maracanã, o Flamengo foi mandante contra o Fluminense e não saiu de um empate por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o quinto clássico do Flu no torneio, sem vitória. Esse foi também o sexto clássico contra o rival rubro-negro, com quatro empates e duas derrotas.

Precisando mais do resultado pela posição no torneio, o Fluminense pressionou um pouco mais que o Flamengo no primeiro tempo, mas teve equilíbrio no geral e terminou empatado em 0 a 0.

Com sete minutos do segundo tempo, o Fluminense teve um ótimo contra-ataque. Henrique Dourado cruzou para Gustavo Scarpa, mas Pará antecipou e marcou um golaço contra, sem chances para Diego Alves. O empata do Flamengo veio aos 23, em falha da defesa do Flu, que em um momento de desatenção, não marcou Réver, que recebeu cruzamento de uma falta sozinho na segunda trave e fez de cabeça.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 40 pontos, na sétima colocação. Já o Fluminense, com 32, segue ameaçado pelo rebaixamento, na 15ª colocação.

