No Brasileiro, quem troca de técnico dificilmente é campeão

Em apenas 15 rodadas, o Campeonato Brasileiro de 2017 já registrou 11 demissões de treinadores. Os clubes, claro, acreditam que subirão na tabela após as mudanças e alguns deles mantém esperanças de título. O histórico das últimas edições do torneio, porém, leva a crer que dificilmente uma dessas equipes levantará o troféu em dezembro. Das 46 edições do Brasileirão desde 1971, em apenas onze (23% das vezes), o campeão trocou de técnico ao longo da competição.

Desde 2009, não há um campeão brasileiro com mais de um treinador na campanha. O último foi o Flamengo, que iniciou o torneio com Cuca no comando e terminou com Andrade, que começou como interino e foi efetivado após a conquista. Em 2017, apenas Avaí, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Ponte Preta e Vasco ainda não trocaram de treinador.

Campeões com apenas um treinador

1971 – Atlético-MG – Telê Santana (27 jogos)

1972 – Palmeiras – Osvaldo Brandão (30 jogos)

1973 – Palmeiras – Osvaldo Brandão (40 jogos)

1974 – Vasco – Mário Travaglini (28 jogos)

1975 – Internacional – Rubens Minelli (30 jogos)

1976 – Internacional – Rubens Minelli (23 jogos)

1977 – São Paulo – Rubens Minelli (21 jogos)

1978 – Guarani – Carlos Alberto Silva (32 jogos)

1979 – Internacional – Ênio Andrade (23 jogos, incluindo um WO diante do Atlético-MG)

1980 – Flamengo – Cláudio Coutinho (22 jogos)

1981 – Grêmio – Ênio Andrade (23 jogos)

1982 – Flamengo – Paulo César Carpegiani (23 jogos)

1988 – Bahia – Evaristo de Macedo (29 jogos)

1989 – Vasco – Nelsinho Rosa (19 jogos)

1991 – São Paulo – Telê Santana (23 jogos)

1992 – Flamengo – Carlinhos (27 jogos)

1993 – Palmeiras – Vanderlei Luxemburgo (22 jogos)

1994 – Palmeiras – Vanderlei Luxemburgo (31 jogos)

1995 – Botafogo – Paulo Autuori (27 jogos)

1996 – Grêmio – Luiz Felipe Scolari (29 jogos)

1997 – Vasco – Antônio Lopes (32 jogos) – em uma partida, o auxiliar Alcir Portela treinou o clube

1998 – Corinthians – Vanderlei Luxemburgo (32 jogos)

1999 – Corinthians – Oswaldo de Oliveira (29 jogos)

2002 – Santos – Émerson Leão (31 jogos)

2003 – Cruzeiro – Vanderlei Luxemburgo (46 jogos)

2006 – São Paulo – Muricy Ramalho (38 jogos)

2007 – São Paulo – Muricy Ramalho (38 jogos)

2008 – São Paulo – Muricy Ramalho (38 jogos)

2010 – Fluminense – Muricy Ramalho (38 jogos)

2011 – Corinthians – Tite (38 jogos)

2012 – Fluminense – Abel Braga (38 jogos)

2013 – Cruzeiro – Marcelo Oliveira (38 jogos)

2014 – Cruzeiro – Marcelo Oliveira (38 jogos)

2015 – Corinthians – Tite (38 jogos)

2016 – Palmeiras – Cuca (38 jogos)

Campeões que trocaram de treinador

1983 – Flamengo – Paulo César Carpegiani dirigiu o clube nas 12 primeiras partidas. Carlinhos assumiu interinamente por três jogos e Cléber Camerino por um. Finalmente, Carlos Alberto Torres dirigiu o clube nos 10 jogos finais.

1984 – Fluminense – Carbone treinou o clube nas 16 primeiras partidas da campanha. Após um jogo com o interino José Carlos do Amaral, Carlos Alberto Parreira treinou o clube nos últimos nove jogos.

1985 – Coritiba – Dino Sani treinou o clube nos primeiros quatro jogos. No quinto, quem treinou foi o interino Dirceu Krüger. Ênio Andrade comandou o clube nos últimos 24 jogos.

1986 – São Paulo – Zé Carlos dirigiu o clube nas três primeiras partidas do torneio; Pepe dirigiu nas outras 31.

1987 – Flamengo – Antônio Lopes dirigiu o clube na primeira partida do torneio; Carlinhos dirigiu nas outras 18./Sport – Émerson Leão dirigiu o time nos 18 jogos da campanha do Módulo Amarelo. Nas finais contra o Guarani, o treinador foi Jair Picerni.

1990 – Corinthians – Zé Maria dirigiu o Corinthians nas duas primeiras partidas do torneio. Nelsinho Baptista comandou nas 23 seguintes.

2000 – Vasco – Oswaldo de Oliveira fez os primeiros 29 jogos e foi demitido na semifinal do torneio. Joel Santana assumiu o clube nos três jogos finais.

2001 – Atlético-PR – Mário Sérgio dirigiu o clube nas 10 primeiras partidas. Geninho foi treinador nas 21 seguintes.

2004 – Santos – Émerson Leão treinou o Santos nas quatro primeiras partidas. Márcio Fernandes foi interino em uma e Vanderlei Luxemburgo nos 41 jogos seguintes.

2005 – Corinthians – Daniel Passarella treinou o Corinthians nas três primeiras partidas. Márcio Bittencourt treinou nas 23 seguintes e Antônio Lopes esteve nas 16 partidas finais.

2009 – Flamengo – Cuca dirigiu o clube nas 13 primeiras partidas da campanha. Andrade comandou nas 25 partidas seguintes.