No ano do Colorado, Série B tem domínio verde

Esperava-se que o Internacional, rebaixado pela primeira vez e com um elenco caríssimo em relação aos concorrentes, fosse dominar a série B do Campeonato Brasileiro de 2017 desde o começo. No entanto, o clube gaúcho ocupa apenas a quinta colocação, fora da zona de classificação à Série A, após 15 rodadas. Coincidentemente, no ano do Colorado, o domínio na segundona é alviverde até o momento.

No topo, aparecem três clubes tradicionais e que também possuem longa história na primeira divisão: Guarani, Juventude e América-MG. O CRB, vermelho e branco como o Inter, completa o G4, com vantagem sobre o Inter nos critérios de desempate.

O líder, com 27 pontos, é o Guarani de Campinas, campeão brasileiro de 1978, longe da série A desde 2010. Nas 15 rodadas da série B até aqui, o clube que tem como destaques os veteranos Fumagalli e Richarlysson, esteve no G4 em 13 rodadas, liderando três delas.

O vice-líder, também com 27 pontos, mas com uma vitória a menos que o Guarani, é o Juventude, clube que está longe da série A desde 2007. O time esteve fora do G4 em apenas uma das 15 rodadas da série B até aqui, e liderou sete delas.

O último clube a entrar no grupo é o América-MG, também com 27 pontos, mas saldo de gols pior que o Juventude. Rebaixado da série A em 2016, o clube entrou no G4 apenas na 11ª rodada, mas desde então não saiu mais. São cinco rodadas na zona de classificação para a série A. O Inter e o CRB tem 24 pontos, mas o clube alagoana aparece em quarto porque tem uma vitória a mais.

Aos supersticiosos: desde 2006, quando a Série B passou a também ser disputada por pontos corridos, com turno e returno, nove equipes verdes já conquistaram o acesso à elite. Confira essa curiosidade e o histórico dos líderes da Série B na Série A.

Clubes verdes que conquistaram acesso na série B – Pontos corridos

2007 – Coritiba (campeão) e Ipatinga (vice)

2009 – Guarani (vice)

2010 – Coritiba (campeão) e América-MG (4°)

2012 – Goiás (campeão)

2013 – Palmeiras (campeão) e Chapecoense (vice)

2015 – América-MG (4°)

Histórico dos alviverdes na primeira divisão

GUARANI

Dentre os líderes, é o clube com mais história na série A. São 29 participações e um título, em 1978. Nos pontos corridos, jogou a primeira divisão em 2003, 2004 e 2010. Em 2011 e 2012 esteve na série B, mas acabou rebaixado para a série C. Após três anos sem sucesso na terceira divisão, conseguiu o acesso em 2016, com um vice-campeonato.

JUVENTUDE

O clube de Caxias tem 16 participações na série A, com a 7ª posição como melhor colocação, em 2002 e 2004. Disputou os pontos corridos entre 2003 e 2007. Após dois anos na série B, foi rebaixado para a série C. Em 2010, acabou rebaixado para a série D. Foram três participações na quarta divisão, até a conquista do acesso em 2013, com um vice-campeonato. Três disputas de série C depois, conseguiu o acesso em 2016, com a quarta colocação.

AMÉRICA-MG

Disputou a primeira divisão em 15 oportunidades, tendo o sétimo lugar de 1973 como melhor resultado. Nos pontos corridos, jogou as temporadas de 2011 e 2016, quando foi lanterna e rebaixado para a série B