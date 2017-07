Nilmar aceita oferta e fecha com o Santos até 2018

Nilmar é o novo reforço do Santos. Após ser aprovado em exames médicos, o atacante, ex-Internacional e Corinthians, aceitou a proposta e terá vínculo com clube paulista até o fim de 2018. Ele assinará o contrato nesta sexta-feira.

O acordo só não foi oficializado nesta quinta-feira pois Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, estava em São Paulo e não conseguiu rubricar o contrato. Após a saída do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Nilmar aceitou diminuir seus rendimentos para vestir a camisa do Santos. No clube, ele ganhará 200 mil reais por mês, além de um bônus por produtividade.

Normalmente, um atleta passa por uma ou duas avaliações antes de ser contratado. Porém, o Santos se mostrou receoso com o histórico de lesões de Nilmar e decidiu fazer diversos exames no atacante, que não atua há mais de um ano. Ele completará 33 anos no próximo dia 14.

(Com Gazeta Press)