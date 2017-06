Nike corta logo da Adidas em anúncio com Cristiano adolescente

A Nike, patrocinadora pessoal de Cristiano Ronaldo, não perdeu a chance de celebrar mais uma conquista do atacante português. Horas após o 12° título do Real Madrid na Liga dos Campeões, com dois gols de Cristiano, a marca americana usou uma foto antiga do jogador com a legenda: “Ninguém acreditava que o menino da Madeira poderia alcançar as estrelas. Exceto o menino da Madeira. Esse garoto sabia”. Seria apenas mais um anúncio, não fosse por um detalhe: o menino em questão vestia Adidas naquele momento.

A Nike não usa fotos de Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid em seus anúncios justamente pelo fato de o clube campeão europeu ser patrocinado por sua principal concorrente. A princípio, usar a foto de Cristiano na adolescência parecia uma boa saída. No entanto, na imagem original, Cristiano vestia um moletom verde justamente da Adidas. Claro, o logo da marca alemã foi cortado do anúncio, mas a foto original viralizou. E os fãs da Adidas não perdoaram.