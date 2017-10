Neymar se desentende com treinador do PSG, diz jornal

O diário francês L’Equipe noticiou neste sábado uma nova turbulência no Paris Saint-Germain, novamente com Neymar como protagonista. Desta vez, o atacante brasileiro se desentendeu com o treinador do time, o espanhol Unai Emery, no treino da última sexta-feira. O motivo: Neymar não queria ser poupado das atividades.

Emery optou por dar um treino de baixa intensidade (corrida e tratamentos de recuperação) aos atletas que jogaram na vitória sobre o Anderlecht, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Neymar, então, teria ficado contrariado e pedido ao treinador para treinar com bola, com os outros atletas. Ainda segundo o L’Equipe, Emery negou o pedido e Neymar reagiu mal, dando um chute forte na bola em direção a uma parede.

A cena foi vista por dirigentes do clube francês e também pelo ex-astro do basquete Kobe Bryant, que fez uma visita ao clube e se divertiu ao lado de Neymar, Kylian M’Bappé e companhia. Pouco antes do desentendimento, o técnico Emery concedeu entrevista e falou que Neymar ainda precisa se adaptar ao clube, apesar das ótimas atuações do jogador no início da temporada.

“Precisa de tempo. A adaptação não se dá em uma semana e ele precisa de um pouco mais de tempo. Gostaríamos que esse tempo passasse mais rápido, mas o Neymar deve adaptar-se a Paris, aos seus companheiros, às nossas ideias de jogo. E seus companheiros devem adaptar-se a ele.”

Antes do pequeno desentendimento com o técnico, Neymar se envolveu em uma grande confusão com seu companheiro de ataque, o uruguaio Edinson Cavani, sobre quem cobraria os pênaltis da equipe. O brasileiro bateu a única penalidade assinada desde então, mas ninguém no clube ainda deixou claro se Neymar passou a ser o cobrador oficial.