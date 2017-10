Neymar se arrependeu de ter deixado o Barça, diz TV

Neymar passou as últimas 48 horas em Barcelona, matando a saudade dos amigos e lugares da Catalunha, onde viveu entre 2013 e 2017, até se transferir ao Paris Saint-Germain. No domingo, o atacante brasileiro foi até o centro de treinamento do clube, onde posou para fotos com Lionel Messi e companhia. Segundo o programa La Porteria, da emissora espanhola Betevé, Neymar já admite aos amigos mais próximos: se arrependeu de ter trocado o Barça pelo PSG.

Ainda segundo a emissora, Neymar teria relatado problemas de ambiente com alguns colegas do clube francês e estaria insatisfeito com os métodos do técnico Unai Emery. O jogador e seu entorno também estariam tendo dificuldades para se adaptar a Paris “uma cidade que não tem nada a ver com Barcelona.”

O diário Sport relatou nesta segunda-feira como foram as 48 horas de Neymar e sua trupe – que inclua a irmã Rafaella e seu namorado, o atacante Gabigol, do Benfica – pela Catalunha. Primeiro, o atacante do PSG se encontrou com o amigo de infância Leo Baptistão, atacante do Espanyol. Mais tarde, foi até a casa noturna Sutton Club e ao Cassino de Barcelona para se divertir com os amigos.

No domingo pela manhã, Neymar foi até o CT do Barcelona e foi bem recebido, apesar das constantes trocas de farpas com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, e da fúria de alguns torcedores, ainda insatisfeitos com sua saída do Camp Nou. Ao lado do filho Davi Lucca, Neymar encontrou os ex-companheiros e posou para fotos – uma delas foi divulgada pela próprio Barcelona.

Depois, Neymar foi almoçar com o zagueiro Gerard Piqué e, à noite, participou de uma festa de Halloween com os inseparáveis amigos, os “Toiss”. Ele deixou Barcelona na manhã desta segunda, por volta das 7h da manhã locais, rumo à capital francesa.