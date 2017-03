Neymar provoca Piqué com ‘caneta’ em treino

Amigos, amigos, dribles à parte. Neymar não perdeu a chance de brincar com o companheiro de Barcelona Gerard Piqué sobre um belíssimo lance ocorrido durante um treino da equipe. Nesta quinta-feira, um dia depois da goleada de 6 x 1 sobre o Sporting Gijón, o craque brasileiro publicou um vídeo da “caneta” que aplicou no defensor espanhol, marido da cantora Shakira e considerado um dos melhores zagueiros do mundo. “Bom dia Piqué oieeee”, escreveu o brasileiro na legenda do vídeo em seus Instagram.

Buenos días @3gerardpique 😂🤔 oieeee A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Mar 2, 2017 at 1:15am PST

O lance foi divulgado em um vídeo feito pelo Barcelona e lançado no dia 17 de fevereiro, intitulado de “a qualidade do treino do Barça“, no qual a TV Barça fez um top-5 dos principais lances de habilidade nos treinamentos da equipe, com Neymar ficando em primeiro lugar por esse lance.