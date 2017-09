Neymar pede desculpas ao grupo do PSG por incidente com Cavani

A polêmica entre Neymar e Edinson Cavani parece estar mais calma no vestiário do PSG. De acordo com o jornal L’Équipe, o brasileiro pediu desculpas nesta quinta-feira a todo o elenco do clube francês, mostrando arrependimento pelo incidente que ocorreu no domingo, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Lyon.

Na ocasião, o atacante de 25 anos pediu para cobrar um pênalti e se desentendeu com o uruguaio, que não permitiu e acabou desperdiçando a chance. Neymar contou com a ajuda do zagueiro Thiago Silva para encerrar a confusão. Como ainda está aprendendo a falar francês, o atacante pediu que o compatriota traduzisse seu pedido de desculpas a todo o elenco.

Técnico faz mistério sobre futuras cobranças

Mais cedo nesta quinta, o técnico Unai Emery se pronunciou em entrevista coletiva pela primeira vez após o incidente. O espanhol minimizou a polêmica e afirmou que ambos os jogadores poderão e deverão cobrar pênaltis, mas que ele definirá antes de cada partida quem será o primeiro batedor.

“Os pênaltis são importantes e aqui muitos jogadores querem assumir essa responsabilidade. Mas é diferente bater um pênalti vencendo por 3 a 0 ou estando 0 a 0 em uma semifinal ou final. Antes o batedor era Cavani, agora são Cavani e Neymar, eles podem assumir essa responsabilidade. Quando chegar um momento decisivo, você pode ganhar um título em um tiro penal e eu sei quem é o primeiro batedor.”