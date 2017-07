Neymar no PSG seria maior negócio da história, veja lista

Publicações de várias partes do mundo informam nesta terça-feira que o Paris Saint Germain está disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros (809 milhões de reais) e tirar o Neymar do Barcelona. A emissora brasileira Esporte Interativo já dá a negociação como certa, ainda que o clube catalão negue com “200% de certeza”. Caso a ida ao PSG se confirme, Neymar tornaria-se, com sobras, o jogador mais caro da história do futebol. Confira, abaixo, a lista das maiores transações de todos os tempos:

As transferências mais caras da história

1° – Paul Pogba – Manchester United – 105 milhões de euros – 2016

2° – Gareth Bale – Real Madrid – 101 milhões de euros – 2013

3° – Cristiano Ronaldo – Real Madrid – 94 milhões de euros – 2009

4° – Gonzalo Higuaín – Juventus – 90 milhões de euros – 2016

5° – Neymar – Barcelona – 88,2 milhões de euros – 2013

6° – Romelu Lukaku – Manchester United – 84,7 milhões de euros – 2017

7° – Luis Suárez – Barcelona – 81,7 milhões de euros – 2014

8° – Ángel Di María – Manchester United – 75 milhões de euros – 2014

8°- James Rodríguez – Real Madrid – 75 milhões de euros – 2014

10° – Kevin de Bruyne – Manchester City – 74 milhões de euros – 2015