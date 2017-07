Neymar no PSG? Barcelona garante que o brasileiro fica no clube

O secretário técnico do Barcelona, Robert Fernández, descartou nesta segunda-feira uma possível saída de Neymar do clube, depois de o diário AS dizer que o brasileiro reata negociações com o Paris Saint-Germain . “Um Barça sem Neymar? Não tem nenhum clube que pague a cláusula.” Fernández também confirmou que não há proposta por nenhum outro jogador do elenco e comentou sobre a possibilidade de contratar um meio-campista: “Seria sensato se fosse um jogador que pudesse atuar na direita, na esquerda e no centro, e não um atleta que jogue só numa região do campo.”

Segundo o AS, Neymar e seu pai retomaram contatos com o PSG e devem se encontrar com o presidente do clube francês, que já tentou levar Neymar em pelo menos três oportunidades. Neymar pai deve viajar a Paris nesta semana ainda para conversar com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG.

O Barcelona quer o italiano Verratti, do PSG, e já se falou em uma troca envolvendo Neymar. Fernández garantiu que nenhum atleta, em hipótese alguma, será envolvido em negociação: “Não temos a intenção de perder um bom jogador para trazer outro.”

(com Gazeta Press)