Neymar não é relacionado para o jogo do PSG

O mistério sobre quem será o cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain – Neymar ou Edinson Cavani? – não será solucionado neste fim de semana. O atacante brasileiro não foi relacionado para a partida deste sábado, diante do Montpellier, pelo Campeonato Francês, segundo informações de diversos jornais europeus. O PSG ainda não confirmou a lista de convocados oficialmente.

De acordo com o jornal francês L’Equipe, o motivo seria um pequeno problema físico no pé e o receio do treinador Unai Emery de não contar com seu principal jogador no jogo da próxima semana, diante do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões.

Já o diário espanhol Marca, citando como fontes “a imprensa francesa”, informou que poderia se tratar de um pequeno “castigo”, não pela confusão com Cavani, mas pelo fato de Neymar ter sido fotografado durante festas que vararam a madrugada durante sua folga, em Londres.

Em suas redes sociais, Neymar não comentou sobre a possível ausência, mas aproveitou para parabenizar o colega Thiago Silva pelo aniversário de 33 anos.