Neymar muda de casa na França por ‘questões de segurança’

Morando há pouco mais de três meses na França, Neymar já precisou trocar de residência. Segundo informou o jornal francês Le Parisien nesta sexta-feira, o craque brasileiro do Paris Saint-Germain mudou de casa por “questões de segurança”.

A antiga mansão de Neymar ficava em Bougival, no norte da França. No entanto, a chegada do astro fez a pequena cidade de 9.000 habitantes perder a sua tranquilidade. De acordo com alguns moradores, as autoridades francesas precisaram intervir diversas vezes na casa vizinha de Neymar, pois algumas pessoas a invadiam e ficavam observando o que acontecia na residência do atleta.

A antiga casa de Neymar tem design futurista, cinco andares, um jardim de 5.000 m² e a uma piscina coberta no subsolo. Segundo o tabloide britânico The Sun, o aluguel da casa construída na década de 50 gira em torno de 12.800 libras (cerca de 52.000 reais) por mês.

O jogador ficou incomodado com o assédio no local e decidiu mudar de vizinhança. Segundo a publicação, a nova moradia do brasileiro é mais segura. Neymar não confirmou a informação até o momento.

1. Neymar estreia no PSG zoom_out_map 1 /6 Neymar comemora seu primeiro gol com a camisa do PSG que empatou a partida de estréia contra o Toulousse, no Parque dos Príncipes, na França (Thomas Samson/) Neymar comemora seu primeiro gol com a camisa do PSG que empatou a partida de estréia contra o Toulousse, no Parque dos Príncipes, na França

