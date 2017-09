Neymar minimiza problemas com Cavani: ‘Falam demais’

Logo após a vitória de 3 a 0 do PSG sobre o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, nesta quarta, o atacante brasileiro Neymar, na zona mista, falou sobre as polêmicas com o uruguaio Cavani e desmentiu quaisquer problemas com seu companheiro de ataque.

Perguntado se estava tudo bem na relação entre os dois, após a boa partida realizada pela dupla. “Inventam muita história. Falam demais coisas que não sabem e as vezes tentam invadir nosso espaço, no vestiário. Falam coisas que não existem, mas está tudo certo”, disse o atacante sobre a suposta briga com Cavani.

Após a vitória, o PSG chegou a seis pontos em duas partidas pela Liga dos Campeões, na liderança do grupo B. O Bayern de Munique é o segundo, com três, seguido do Celtic, também com três, e Anderlecht, com zero.