Neymar já vê Mbappé como candidato à Bola de Ouro

Todos os holofotes estavam apontados para Neymar e Edinson Cavani, mas o outro integrante do trio “MCN” também brilhou intensamente na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O francês Kylian Mbappé esbanjou força, técnica e uma incrível maturidade para um atleta de 18 anos. E, segundo Neymar, já pinta como forte candidato ao prêmio de melhor do mundo.

“Me sinto privilegiado de estar jogando ao lado do Mbappé. É um menino ainda, mas é um grande jogador. Dentro de campo, joga como se tivesse 30 anos nas costas. Vai dar muito trabalho lá na frente e com certeza brigar pela Bola de Ouro”, afirmou Neymar na zona mista do Parque dos Príncipes.

Filho de pai camaronês e mãe argelina, Mbappé se destacou nas últimas temporadas pelo Monaco e, apesar de ter propostas de Real Madrid e outros gigantes, optou por reforçar o PSG. “Quero ajudar a colocar em prática esse projeto sólido que me atraiu. Queria voltar para a cidade onde nasci e cresci ” justificou, com personalidade, no dia de sua apresentação.

No novo clube, Mbappé nem precisou de um período de adaptação. Já foi imediatamente escalado como titular pelo técnico Unai Emery, marcou um belo gol na estreia e mostrou sintonia com os companheiros, – especialmente com Neymar. Não demorou a receber um apelido: Donatello, por sua semelhança com o personagem das Tartarugas Ninjasa.

Nesta quinta-feira, além do show de bola do PSG e da trégua entre Cavani e Neymar, os principais jornais da Europa destacam a incrível evolução de Mbappé, que já é arma importante da seleção francesa para a Copa de 2018. A revista France Football não entrega uma Bola de Ouro a um atleta local desde Zinedine Zidane, em 1998. Mbappé – e também Antoine Griezzman, do Atlético de Madri, e Paul Pogba, do Manchester United, aparecem como fortes candidatos para o futuro.